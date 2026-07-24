Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) όρισε ακρόαση για να αποφασίσει ποια ομάδα είναι η νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON) 2025. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου μεταξύ της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σενεγάλης, της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) και της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μαρόκου.

Η προσφυγή επιδιώκει την ανατροπή απόφασης της CAF, με την οποία κρίθηκε ότι η εθνική ομάδα της Σενεγάλης έχασε τον τελικό του AFCON 2025 στα χαρτιά, με αποτέλεσμα ο τίτλος να απονεμηθεί στο Μαρόκο.

Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν συμφώνησαν στην επίσπευση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η υπόθεση θα ακολουθήσει το συνήθη χρονοδιάγραμμα που προβλέπουν οι διαδικαστικοί κανόνες του CAS. Η ακρόαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και μετά την ολοκλήρωσή της, η διαιτητική σύνθεση του Δικαστηρίου θα ξεκινήσει τις διασκέψεις της, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή της.

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