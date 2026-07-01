Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δομοκού σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης είναι 63,6 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

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