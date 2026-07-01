Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δομοκού σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης είναι 63,6 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
- Ωραιόκαστρο: Στο δωμάτιο κοντά στο παράθυρο βρέθηκε η 2η σορός - Πιθανότατα του παιδιού
- ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το αλαλούμ με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες
- Ακυρώσεις δρομολογίων στο λιμάνι της Ραφήνας για την Παρασκευή 03/07 λόγω της απεργίας ναυτεργατικών σωματείων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.