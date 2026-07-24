Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κέρκυρα

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρείχε ο δήμος Κέρκυρας με υδροφόρες
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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