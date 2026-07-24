Ιράν: Το αμερικανικό σφυροκόπημα συνεχίζεται

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζονται οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά ιρανικών στόχων στον Περσικό Κόλπο, με πλήγματα σε επιτελικές μονάδες του ιρανικού ναυτικού, αποθήκες drones και σταθμούς ραντάρ κοντά στις νότιες ιρανικές ακτές.

Το Ιράν απέρριψε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, ενώ πραγματοποιεί επιθέσεις με drones και πληγώνει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ιρανικής ακτής, εκδηλώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σειρήνες ήχησαν στην Τεχεράνη, δείχνοντας κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Αμείωτη παραμένει η πολεμική ένταση στον Περσικό Κόλπο, με την Τεχεράνη να απορρίπτει πρόταση για κατάπαυση του πυρός, τη στιγμή που ο Τραμπ βομβαρδίζει και απειλεί με οικονομικά μέτρα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Το αμερικανικό σφυροκόπημα κατά ιρανικών στόχων συνεχίστηκε σήμερα τα ξημερώματα (24/7). Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που εδρεύει στον Περσικό Κόλπο (CENTCOM), επλήγησαν επιτελικές μονάδες του ιρανικού ναυτικού, αποθήκες drones, μονάδες του σώματος διαβιβάσεων και σταθμοί ραντάρ, με επίκεντρο τις νότιες ιρανικές ακτές. Από την άλλη, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στη νότια ακτή του νησιού Κεσμ, στην πόλη Αχβάζ, ενώ σειρήνες ήχησαν και στην Τεχεράνη. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, ενώ σήμερα το μεσημέρι εξαπέλυσαν επίθεση με drones κατά αμερικανικών θέσεων στο Κουβέιτ.

Πηγή: Deutsche Welle

Το Ιράν απέρριψε πρόταση κατάπαυσης πυρόςΣε διπλωματικό επίπεδο, δημοσίευμα της New York Times αναφέρει ότι το Ιράν απέρριψε αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Την πρόταση φέρεται να διαβίβασε στην κυβέρνηση της Τεχεράνης ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Άλι Αλ-Ζάιντι. Οι πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο αναφέρουν πως ο λόγος για τον οποίο το Ιράν απέρριψε την πρόταση έγκειται στο ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί τη θέσπιση μίας προσωρινής διευθέτησης ως προς το καθεστώς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά επιδιώκει μία τελική συμφωνία που θα αναθεωρήσει το ειδικό καθεστώς εξυπηρέτησης της διεθνούς ναυσιπλοΐας, που ισχύει στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικά μέτραΠαράλληλα, σε οικονομικό επίπεδο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε έντονα ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στο δίκτυο Truth Social, σύμφωνα με την οποία οιεσδήποτε οικονομικές και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από το Ιράν κατά εμπορικών πλοίων, που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή, θα καλύπτονται από τώρα και στο εξής από τα ιρανικά κεφάλαια, που έχουν δεσμευτεί από τις ΗΠΑ.Σε ύψιστη ετοιμότητα το ΙσραήλΣε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκονται και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Παρότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας δεν έχει επιβάλει έκτακτα μέτρα για τον πληθυσμό, οι δήμοι των πόλεων Καρμιέλ (στον Βορρά), Ραμάτ Γκαν (στα περίχωρα του Τελ Αβίβ) και Εϊλάτ (στον Νότο της χώρας) αποφάσισαν να ανοίξουν από χθες τα δημόσια καταφύγια «για προληπτικούς λόγους», όπως διευκρίνισαν. Παράλληλα, τα τοπικά ισραηλινά μέσα χαρακτηρίζουν ως «ιδιαίτερα κρίσιμη» τη σημερινή σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου, στην οποία θα συμμετέχει περιορισμένος αριθμός υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του IDF και των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα ενεργού συμμετοχής του Ισραήλ στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

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