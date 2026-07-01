Ωραιόκαστρο: Στο δωμάτιο κοντά στο παράθυρο βρέθηκε η 2η σορός - Πιθανότατα του παιδιού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη χθεσινή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο, όπου η μεγάλη φωτιά άφησε πίσω της έναν νεκρό άνδρα και μία ακόμη σορό, η οποία πιθανολογείται ότι ανήκει σε 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται στην περιοχή.

Η επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα του δεύτερου θύματος θα δοθεί μετά την εργαστηριακή εξέταση DNA.

Αν και οι φόβοι για την κατάληξη του 12χρονου αγνοούμενου παιδιού είναι μεγάλοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριστική ανακοίνωση πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιστημονικές διαδικασίες ταυτοποίησης. Αναφορικά με το ιστορικό της υπόθεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σορό ενός άνδρα έξω από σπίτι στην περιοχή της Λητής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν στο εσωτερικό του σπιτιού, η δεύτερη σορός εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιο, κοντά στο παράθυρο.

Στην Ε' Χειρουργική του Ιπποκρατείου, σε καλή κατάσταση, η εγκαυματίας από τη Λητή

Την ίδια ώρα, στην Ε' Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται η 40χρονη γυναίκα που υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112, ωστόσο οι άνθρωποι φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως από το σπίτι που κυκλώθηκε γρήγορα από τις φλόγες.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για τα αίτια της φωτιάς, ενώ τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων και του DNA αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λητή - Στη «μάχη» όλη τη νύχτα η Πυροσβεστική

Αναφορικά με τη φωτιά, η οποία ξέσπασε αργά χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δερβένι, κοντά στη Λητή Θεσσαλονίκης, παραμένει χωρίς ενεργό μέτωπο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες δοσοκομάντος, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ πριν από τη δύση του ηλίου στις προσπάθειες συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου.

Πηγή: skai.gr

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