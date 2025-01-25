Εκοιμήθη σήμερα στις 8.30 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, σε ηλικία 95 ετών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τις τελευταίες 21 ημέρες, ενώ από εχθές είχε παρουσιάσει πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος υπήρξε ο αναστηλωτής και ανακαινιστής της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας.

Με το θεόπνευστο όραμα και την ακάματη εργασία του, ανοικοδόμησε εκ βάθρων την εκκλησιαστική ζωή, ανήγειρε εκατοντάδες ναούς, συνέστησε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα και ανέδειξε νέο κλήρο, προσφέροντας αδιάλειπτη θυσιαστική διακονία επί 33 και πλέον έτη.

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Αναστάσιος υπήρξε ο αναστηλωτής και ανακαινιστής της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, την οποία ανέστησε κυριολεκτικώς εκ των ερειπίων μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος.

Αιωνία αυτού η μνήμη!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η σορός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη στην Αθήνα και η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στα Τίρανα, όπως ο ίδιος επιθυμούσε.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος θα λείψει σε κάθε πολίτη, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης. Σημείωσε οτι πρωταγωνίστησε στο να ενώσει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες της Αλβανίας, ανασυγκρότησε την Εκκλησία και προσέφερε τεράστιο κοινωνικό έργο.

Ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας εισήχθη σε νοσοκομείο των Τιράνων εξαιτίας ίωσης που τον ταλαιπωρούσε στις 30 Δεκεμβρίου. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και στις 3 Ιανουαρίου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα.

Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και παρακολουθείτο στενά από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

