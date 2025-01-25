Σε λαϊκό προσκύνημα, στη Μητρόπολη Αθηνών, θα εκτεθεί το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, που εκοιμήθη σήμερα σε ηλικία 95 ετών, μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου, οπότε και θα αναχωρήσει για την Αλβανία.

Η μεταφορά της σορού στη Μητρόπολη αναμένεται να γίνει απόψε ενώ η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στα Τίρανα, όπως ο ίδιος επιθυμούσε.

Την τέλεση θείας λειτουργίας στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου, ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Της θείας λειτουργίας θα προστεί ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος. Μετά την ολοκλήρωσή της θα τελεσθεί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, το σκήνωμα του μακαριστού Προκαθημένου θα παραμείνει στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, οπότε και θα μεταφερθεί στην Αλβανία.

Αναλυτικότερα, το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου έχει ως εξής:

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί τω ακούσματι της εκδημίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου, εκφράζουσα την κατ' άνθρωπον θλίψη του Προέδρου Αυτής, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, της περί Αυτόν Ιεραρχίας, του Κλήρου και του Λαού της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας, δέεται προς τον Πανοικτίρμονα Θεό υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου και εκφράζει τα συλλυπητήριά Της προς την Ιεραρχία, τον Κλήρο και το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της εν Αλβανία αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

'Αμα τω αγγέλματι της εις Κύριον εκδημίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τέλεσε Τρισάγιο στο Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκλιπόντος Πρωθιεράρχου.

Εν συνεννοήσει μετά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αλβανίας, ανακοινώνεται ότι αύριο, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών, ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου, της οποίας θα προστεί ο Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος. 'Αμα τω πέρατι της Θείας Λειτουργίας, θα τελεσθεί Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.