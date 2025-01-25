e-ΕΦΚΑ: Έως τις 31 Ιανουαρίου η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από μη μισθωτούς

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025 λήγει η προθεσμία για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2025 από τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες).

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2025, δηλώνεται για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος, ενώ είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης.

Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση.

Επίσης, έχει θεσπιστεί ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με χαμηλότερες εισφορές, για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης.

Όπως είναι γνωστό, η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως, ενώ, σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

]Με βάση τον νόμο, οι εισφορές των ασφαλιστικών κατηγοριών των μη μισθωτών για το έτος 2025 θα αναπροσαρμοστούν κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2024, με διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, οι μη μισθωτοί πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η επιλογή τους καθορίζει και το ύψος της σύνταξης, που θα λάβουν μελλοντικά.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η επιλογή υψηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους με μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση.

Όπως ορίζει η νομοθεσία, σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή απασχόλησή του, βάσει των ασφαλιστέων αποδοχών του.

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε ποσό εισφοράς πλέον της υποχρέωσης που προκύπτει από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και αυξάνει τη μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή.

Αν οι καταβληθείσες εισφορές από τη μισθωτή εργασία υπολείπονται της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον η δεύτερη ή σε περίπτωση κατάταξης στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία θα πρέπει να είναι η πρώτη, τότε ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά.

Η αίτηση

Αυτό που οφείλουν να γνωρίζουν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι είναι ότι, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν για το έτος 2025.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή τους με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.

Ειδικότερα, κατά την είσοδο στην υπηρεσία:

- ανακαλούνται τα ταυτοτικά στοιχεία τους,

- παρέχονται οδηγίες και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης,

- απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες, που αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής τους,

- παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης,

- καταχωρείται και αποθηκεύεται η υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης-δήλωσης και

- χορηγείται αριθμός συστήματος και αποδεικτικό καταχώρισης αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.