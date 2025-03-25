Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. H μεγάλη στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, καθώς και μια... νύφη, αλλά δίχως τον γαμπρό.

Πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα, παρέλασαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, ενώ τα εναέρια μέσα προσέφεραν άφθονο θέαμα σε μικρούς και μεγάλους.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγματοποίησαν μια μικρή πορεία διαμαρτυρόμενοι για το δυστύχημα των Τεμπών αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης.

Της στρατιωτικής παρέλασης προηγήθηκε στις 08:00 επίσημη έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Στις 10:55 έγινε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Παράλληλα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις Στρατιωτικών Τμημάτων, ενώ ο γενικός σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων θα ολοκληρωθεί με τη δύση του ηλίου.

Οι εκδηλώσεις

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

• Στις 06:20 ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

• Στις 08:00 επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

• Στις 10:00 δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β'.

• Στις 10:01 ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

• Στις 10:55 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

• Στις 11:00 παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

• Στις 18:41 επίσημη υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον και σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις:

• Παρελάσεις Στρατιωτικών Τμημάτων.

• Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων.

• Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Σήμερα, ανήμερα της επετείου της 25ης Μαρτίου ισχύει:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης & στάθμευσης από 06:00’ ώρα μέχρι το πέρας της Στρατιωτικής παρέλασης στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Μποτιλιάρισμα λόγω των αρμάτων μάχης που κατευθύνονταν στο κέντρο το πρωί στην παραλιακή

Πηγή: skai.gr

