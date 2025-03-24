Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 18.00 το απόγευμα, σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βελανίδι του δήμου Ήλιδας Ηλείας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Οριοθετήθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Καλάβρυτα

Παράλληλα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Βλασία, του δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι δύσκολη καθώς η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή.

Έσπευσαν 16 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 οχήματα ενώ νωρίτερα επιχείρησε από αέρος και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Άνω Βλασία, του δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 24, 2025

Πηγή: skai.gr

