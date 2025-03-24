Ρόδος: Ελεύθεροι υπό όρους οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν πριν από λίγο, μετά τις απολογίες τους, οι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση διαφθοράς στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Ρόδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με ομόφωνες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκαν:

Ελεύθερος με τον όρο της εμφάνισης του μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ ο αναπληρωτής διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ, η 48χρονη προϊσταμένη Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης του μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, ο 55χρονος προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 70.000 ευρώ, ο 68χρονος ιδιώτης αρχιτέκτονας μηχανικός, που θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης του μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 40.000 ευρώ, ο 65χρονος υπεύθυνος Αρχείου.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, ο 54χρονος υπάλληλος της υπηρεσίας.

Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ, η 48χρονη ιδιώτης πολιτικός μηχανικός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγενείς των κατηγορουμένων που βρίσκονταν στο δικαστικό μέγαρο καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας τους, ξέσπασαν σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης εισαγγελέως και ανακριτή.

Οι επτά εμπλεκόμενοι προσήχθησαν διαδοχικά το πρωί της Δευτέρας και απολογήθηκαν για συνολικά 13 ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών κατηγορούνται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα κ.ά.. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.