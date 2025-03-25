Ένα απρόοπτο σκηνικό αντίκρισαν όσοι παραβρέθηκαν στη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Νύφη, βρέθηκε δίπλα από τα τανκς, προφανώς για να φωτογραφηθεί, αν και ο φακός δεν εντόπισε τον γαμπρό.

Η ιστορία πάντως της νύφης, είναι ανατρεπτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυφικό το φόρεσε για να γιορτάσει την επέτειο σχέσης με τον σύντροφό της ο οποίος τη φωτογράφιζε.

Το ζευγάρι δεν έχει ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου, αλλά το νυφικό το φόρεσε και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το χάρηκε ιδιαιτέρως.

