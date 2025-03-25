Λογαριασμός
Νύφη... παρέλασε μαζί με τα τάνκς στο Σύνταγμα (βίντεο, φωτογραφίες)

Νύφη, βρέθηκε δίπλα από τα τανκς, προφανώς για να φωτογραφηθεί, αν και ο φακός δεν εντόπισε τον γαμπρό 

Ένα απρόοπτο σκηνικό αντίκρισαν όσοι παραβρέθηκαν στη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Νύφη, βρέθηκε δίπλα από τα τανκς, προφανώς για να φωτογραφηθεί, αν και ο φακός δεν εντόπισε τον γαμπρό.

Η ιστορία πάντως της νύφης, είναι ανατρεπτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυφικό το φόρεσε για να γιορτάσει την επέτειο σχέσης με τον σύντροφό της ο οποίος τη φωτογράφιζε.

Το ζευγάρι δεν έχει ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου, αλλά το νυφικό το φόρεσε και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το χάρηκε ιδιαιτέρως.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

