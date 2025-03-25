Καιρός σήμερα: Με νεφώσεις και κατά τόπους καταιγίδες οι παρελάσεις

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ. Τοπικές βροχές κατά διαστήματα προβλέπεται να σημειωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, που πιθανώς τις απογευματινές ώρες θα είναι στη βορειοδυτική χώρα κατά τόπους έντονες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο.



Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, που πιθανώς τις απογευματινές ώρες θα είναι στα βορειοδυτικά κατά τόπους έντονες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη βόρεια Κρήτη έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-03-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία από το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στο Ιόνιο τις πρωινές και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, τη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

