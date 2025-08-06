Άγνοια για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του δηλώνει ο πρώην αστυνομικός και influencer που συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ρίχνοντας την ευθύνη στον συγκατηγορούμενό του, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο συνήγορος υπεράσπισής του, Θεόδωρος Καραγιάννης.

Αρχικά, ο δικηγόρος του τόνισε πως δεν είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε καμία υπόθεση ναρκωτικών και πως στην προκειμένη υπόθεση «από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση του συγκατηγορουμένου, γίνεται σαφές πως η ποσότητα των ναρκωτικών αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που επιμελώς έκρυβε προσωπικά ο ίδιος και φαίνεται πως ο πρώην αστυνομικός είχε άγνοια».

«Ο συγκατηγορούμενός του είχε την πλήρη κατοχή των ναρκωτικών και τα είχε κρυμμένα σε σημείο που μόνο ο ίδιος μπορούσε να έχει πρόσβαση και γνώση», ανέφερε σε άλλο σημείο τονίζοντας πως ο πρώην αστυνομικός «απορρίπτει πλήρως και την κατηγορία της διακίνησης των ναρκωτικών».

Σημειώνεται πως χτες, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα. Ο πρώην αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Αναφορικά με την παραίτησή του από το Σώμα, ο κ. Καραγιάννης σχολιάζει πως: «Παραιτήθηκε χωρίς να υπάρχει καμία ποινική υποψία, παραιτήθηκε γιατί απλά βρήκε μια άλλη δουλειά για μια άλλη επαγγελματική εξέλιξη».

«Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις με αστυνομικούς που βρέθηκαν σε ποινικές δικογραφίες, αυτοί εκμεταλλεύονται την παρουσία τους στο Σώμα. (...) Ήταν πολυβραβευμένος στο Σώμα και κυνηγημένος για κάποια πράγματα που έλεγε και ανέβαζε, ενόχλησε πολλές φορές. Ενόχλησε γιατί είχε έναν κοινωνικό λόγο και μια κοινωνική δράση, δεν ενόχλησε για άλλον λόγο», συνέχισε.

Για την υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία είχε δηλώσει πως είχε χάσει ο κ. Καραγιάννης απάντησε πως «βρέθηκε μαζί με έναν σορό εγγράφων. Τι θα την έκανε την ταυτότητα; Και πόσοι είναι οι συνταξιούχοι αστυνομικοί που φεύγοντας την κρατάνε; Μην ποινικοποιούμε πράξεις που συμβαίνουν κάθε μέρα».

Για το πώς δικαιολογεί ο κατηγορούμενος τον γεμιστήρα και τις σφαίρες που επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από το σπίτι του, ο δικηγόρος απαντά: «αυτά απλά έπρεπε να επιστραφούν και δεν επιστράφηκαν».

«Αυτός ο άνθρωπος ελέγχθηκε το τελευταίο 6μηνο για καμιά δεκαριά πράξεις, με φυσική επιτήρηση και με παρακολούθηση και το αποτέλεσμα των ερευνών είναι πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο», επισήμανε.

Τέλος, για τον πολυτελή τρόπο ζωής που επιδείκνυε στα social media, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε πως «θα προσκομιστούν οι φορολογικές δηλώσεις που τον δικαιολογούν».



Πηγή: skai.gr

