Κολλημένο ανοιχτά από τα Στύρα, στον Ευβοϊκό κόλπο, παραμένει το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε το απόγευμα της Τρίτης κάτω υπό άγνωστες συνθήκες στη βραχονησίδα Γλάρος λίγο έξω από το λιμάνι των Νέων Στύρων ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο προς Αγία Μαρίνα.

Στο πλοίο επέβαιναν 105 επιβάτες και 9 μέλη του πληρώματος ενώ υπήρχαν και 36 οχήματα. Αμέσως προκλήθηκε πανικός χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε και θαλάσσια ρύπανση. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εκκένωσης, κατά την οποία όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη και οδηγήθηκαν σταδιακά στο λιμάνι των Νέων Στύρων.

Η προσάραξη προκάλεσε μικρή εισροή υδάτων και ελαφριά κλίση στο σκάφος, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί τραυματισμός. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πλωτά μέσα του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και επιβατηγό πλοίο, για την μεταφορά των επιβατών πίσω στα Νέα Στύρα.

Την ώρα του περιστατικού, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με το eviaonline, λόγω έλλειψης καταλυμάτων στην περιοχή των Νέων Στύρων, οι αρχές οργάνωσαν τη μεταφορά 47 επιβατών με πούλμαν στο Μαρμάρι και την Κάρυστο, όπου διανυκτέρευσαν με μέριμνα της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Τέσσερις επιβάτες επέλεξαν να διανυκτερεύσουν στο σαλόνι του πλοίου «Αποστόλης», το οποίο έχει προγραμματισμένο πρωινό δρομολόγιο, ενώ άλλοι επέλεξαν εναλλακτικούς τρόπους επιστροφής με σκάφη ή ταξί.

Την ίδια ώρα, επιβάτης του πλοίου που μίλησε στον ΣΚΑΪ είπε ότι δεν υπήρξε ενημέρωση και ότι αγωνιούσαν οι 105 επιβάτες του πλοίου, πολλοί από τους οποίους είχαν μαζί τους και μικρά παιδιά.

«Το πλοίο είχε κλίση. Δεν μας ενημέρωσαν, μόνοι μας τα τακτοποιήσαμε… », είπε χαρακτηριστικά.

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος προσέκρουσε στην ξέρα, καθώς και τις ενέργειες του πληρώματος αμέσως μετά.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «διερευνά όλες τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε ως όφειλε τις αρμόδιες Αρχές για τη προσάραξη του πλοίου. Ώρα απόπλου από Στύρα 18:30 Ώρα συμβάντος 18:50

Ενημερώθηκε ο Θάλαμος από πολίτη 18:51. Το ΕΚΣΕΔ μετά από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφερε να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο τηλεφωνικά στις 19:01. Ενεργοποίηση τοπικού σχεδίου 18:58. 19:10 έναρξη μετεπιβίβασης σε ιδιωτικά σκάφη υπό συντονισμό ΕΚΣΕΔ, καθώς και στο τέντερ του ΠΑΘ 090. 5 συνολικά τα ιδιωτικά σκάφη που ενεργοποιήθηκαν. ΠΛΣ 1081 (Καρύστου) στο σημείο στις 19:50 19:55 τέντερ του ΠΑΘ 090 20:00 έφτασε το ΠΑΘ 090. Έχουν όλοι μετεπιβιβαστεί σε ιδιωτικά και στο 090 και έχουν μεταφερθεί στα Νέα Στύρα».

