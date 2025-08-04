Συνελήφθη πρώην αστυνομικός, γνωστός TikToker, για διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομικός που είχε παραιτηθεί μόλις πριν από λίγους μήνες από το Σώμα και ιδιαίτερα δραστήριος στα social media και ειδικότερα στο ΤικΤοκ, συνελήφθη σήμερα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για 30χρονο πρώην υπαρχιφύλακα που υπηρετούσε στα περιπολικά της 'Αμεσης Δράσης Αττικής, στην κατοχή του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κοκαΐνης. Επίσης, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν αναβολικά χάπια φυσίγγια, ζυγαριές, αλλά και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία δεν παρέδωσε όταν υπέβαλε παραίτηση με τον ισχυρισμό ότι την είχε χάσει.

Ο 30χρονος είχε πολύ έντονη δραστηριότητα στα social media και διατηρούσε κανάλι στο ΤικΤοκ όπου ανέβαζε συνεχώς βίντεο με σχόλια για κοινωνικά θέματα και εργασιακά ζητήματα στο χώρο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «αδιάφθοροι» της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τον παρακολουθούσαν από καιρό, καθώς είχαν πληροφορίες για την παράνομη δράση του και δεν αποκλείουν να παραιτήθηκε από την αστυνομία γιατί πιθανόν αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο πρώην υπαρχιφύλακας κρατείται και σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία, με την οποία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

