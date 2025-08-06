Με πλήρη άρνηση των βαρύτατων κατηγοριών που της αποδίδονται βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ανακριτή η 32χρονη γυναίκα από την Αλγερία, που κατηγορείται ως υπαίτια για τη δολοφονία του 3 ετών κοριτσιού της, το οποίο βρέθηκε να επιπλέει νεκρό τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουλίου στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

Η κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 3χρονης Τζένα, αρνείται ότι είναι υπαίτια για τον θάνατο του παιδιού, ενώ η έρευνα, ώστε να περιληφθούν στη δικογραφία κρίσιμα στοιχεία, συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Σε δήλωσή της η συνήγορός της, Εβίτα Βαρελά αναφέρει: «Θα καταθέσουμε τα σχετικά αιτήματά μας, χωρίς απολογητικό υπόμνημα. Είναι διατεθειμένη να διαφωτίσει τις Αρχές και να βοηθήσει να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του παιδιού».



Νωρίτερα, η κ. Βαρελά είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως η 32χρονη «δεν αποδέχεται την εκδοχή ανθρωποκτονίας». Η κ. Βαρελά τονίζει ότι η εντολέας της, που δεν μιλά ελληνικά, δεν γνώριζε τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν έως ότου η ίδια της εξήγησε στη γαλλική γλώσσα όσα τις καταλογίζονται και τη βαρύτητα των πράξεων που της απέδωσε η Εισαγγελία.

Η 32χρονη, σύμφωνα με τη συνήγορο της, ξέσπασε σε λυγμούς όταν κατάλαβε ότι το κατηγορητήριο δέχεται πως είναι η δολοφόνος του κοριτσιού, καθώς και ότι οι αρχές θεωρούν ότι κακοποιούσε το παιδί. «Ξέσπασε σε λυγμούς, δεν μπορούσε να μιλήσει, είναι συντετριμμένη», είπε η συνήγορος.

Η υπεράσπιση αναμένει ολοκληρωμένα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμά πως θα φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου του παιδιού και θα ξεκαθαρίσουν αν η τρίχρονη πέθανε από πνιγμό, κάτι που δέχεται το κατηγορητήριο. Η κ. Βαρελά σημειώνει ότι η μητέρα είναι θύμα κακοποίησης και ότι ενώπιον του Ανακριτή θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, ενώ ήδη η υπεράσπιση αναζητεί και θα προσκομίσει στην ανάκριση στοιχεία για νοσηλείες της κατηγορουμένης εξαιτίας άγριων ξυλοδαρμών που έχει υποστεί.

Η γυναίκα από την Αλγερία, με την βοήθεια μεταφραστή, καλείται να απαντήσει σε δεκάδες ερωτήσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας, κάποια εκ των οποίων είναι αδιαμφισβήτητα και θα αξιολογηθούν από Ανακριτή και Εισαγγελέα. Οι κινήσεις της 32χρονης έχουν καταγραφεί σε κάμερες από την αρχή της μοιραίας πορείας της με την Τζένα στο καρότσι και μαζί τα άλλα δύο παιδιά της, προς την παραλία Έδεμ. Έχει καταγραφεί και κατά την επιστροφή της από την παραλία προς τα Πατήσια, όπου έμενε η οικογένεια, χωρίς το τρίτο παιδάκι και χωρίς το καρότσι, το οποίο βίντεο από κάμερα την απεικονίζει να το παρατά σε σημείο κοντά στην παραλία μαζί με πράγματα του τρίχρονου. Κοντά στο σπίτι της βρέθηκαν άλλα πράγματα που πέταξε η 32χρονη, μεταξύ των οποίων και χάπια συνταγογραφούμενα για περιπτώσεις διαταραχών, είτε του κεντρικού νευρικού συστήματος, είτε ψυχικών.

Η μητέρα θα κληθεί να απαντήσει για όλα τα ευρήματα, αλλά και για το υλικό με τις κινήσεις της. Θα της ζητηθεί να δώσει εξήγηση για την καταγεγραμμένη μεθόδευση που οι αρχές αναφέρουν ότι δρομολόγησε πριν, αλλά και αφού άφησε την Τζένα στη θάλασσα. Για την επί έξι ημέρες «σιωπή» της αφού το παιδί βρέθηκε νεκρό, θάνατος που προήλθε από τα δικά της χέρια σύμφωνα με την κατηγορία. Της αφαίρεσε τη ζωή βρισκόμενη «σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» παραθέτουν με στοιχεία οι αρχές.

Να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι στην Τζένα, πριν ξεκινήσουν για την παραλία. Θα κληθεί επίσης να δώσει λεπτομέρειες για τη ζωή της, για την οικονομική της κατάσταση και τους τρόπους που κάλυπτε τα έξοδα της οικογένεια της, για τη σχέση της με τα παιδιά της, για τη δική της υγεία, αλλά και την υγεία της Τζένας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

