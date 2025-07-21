Ειρήνη Μουρτζούκου: Εξώδικο στην Πόπη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Του Μάκη Συνοδινού

Τα βέλη της κατά της Πόπης, μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Αύγουστο στρέφει η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από το κελί της στο κορυδαλλό. Η 25χρονη καθ' ομολογία δολοφόνος έστειλε εξώδικο στην Πόπη με το οποίο της επιρρίπτει ευθύνες για τον θάνατο του 15 μηνών βρέφους.

Στο εξώδικο η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστηρίζει πως γνώριζε όλες τις καταγγελίες που είχε καταθέσει στην Αστυνομία ενώ καταγγέλλει πως η Πόπη διατηρεί τον ιατρικό της φάκελο και δεν τον παραδίδει. Ακόμη στο εξώδικο η Μουρτζούκου αναφέρει πως η Πόπη έχει πρόσβαση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social και διαγράφει κρίσιμα στοιχεία όπως μηνύματα και συνομιλίες.

Το skai.gr επικοινώνησε με τον δικηγόρο της μητέρας του μικρού Παναγιωτάκη, κ. Αναστάσιο Ντούγκα, ο οποίος μιλώντας αποκλειστικά χαρακτήρισε το εξώδικο ως «απαράδεκτο και με ανυπόστατους ισχυρισμούς» ενώ δήλωσε πώς αύριο θα δοθεί απάντηση σε όσα αναφέρει η Ειρήνη Μουρτζούκου στην εξώδικη δήλωση της.

Αναστάσιος Ντόυγκας, δικηγόρος μητέρας του Παναγιωτάκη

Υπενθυμίζεται πως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει στο να πέσει άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο το μικρό αγγελούδι καθώς από μέρα σε μέρα αναμένεται η υποβολή του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των εμπειρογνομώνων.

Πηγή: skai.gr

