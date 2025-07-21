Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που λήστεψε 52χρονο βάζοντάς τον να... χορέψει

Αναμορφωτικό μέτρο επιβλήθηκε στον 15χρονο που κατηγορείται ότι μαζί με δύο άγνωστα άτομα λήστεψαν έναν 52χρονο, τον οποίο ξυλοφόρτωσαν και ανάγκασαν να… χορέψει, σε περιοχή των Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Ο ανήλικος κλήθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για τέσσερις πράξεις και συγκεκριμένα για ληστεία και παράνομη βία (αμφότερες από κοινού), παραβίαση προσωπικών δεδομένων (επειδή βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό) και οπλοφορία (μαχαίρι).

Ο ίδιος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία που έκανε ο 52χρονος, ενώ οι δύο συνεργοί του παραμένουν άφαντοι και οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίησή τους συνεχίζονται.

Όπως έγινε γνωστό, ο 15χρονος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που τον βαρύνουν, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή του στο επεισόδιο. Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποσπάσει χρήματα από τον καταγγέλλοντα ούτε έφερε πάνω του μαχαίρι, ενώ ως προς τον ξυλοδαρμό είπε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σ' αυτόν, αντιθέτως επιχείρησε να αποτραβήξει τους συνεργούς του. Την ίδια αρνητική στάση κράτησε και ως προς την κατηγορία που συνδέεται με τη βιντεοσκόπηση του περιστατικού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος αποδέχθηκε πως είχαν δημιουργήσει ένα ψεύτικο λογαριασμό "τοπικών γνωριμιών" στο facebook, μέσω του οποίου αποδέχθηκαν αίτημα φιλίας του 52χρονου, ενώ έκλεισαν ραντεβού μαζί του για να γνωρίσει υποτίθεται μία νεαρή γυναίκα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αναθέσουν την επιμέλεια και επιτήρησή του σε επιμελητές ανηλίκων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αναμορφωτικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

