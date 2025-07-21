Προφυλακιστέοι και 5 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι πέντε κατηγορούμενοι για την εκτέλεση του 43χρονου Πολωνού καθηγητή του Μπέρκλεϋ, καθώς τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει και η πρώην σύζυγος του θύματος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά από σχεδόν 12ωρη διαδικασία, έκριναν προσωρινά κρατούμενους και τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση .

Πρώτος για απολογία οδηγήθηκε το πρωί στο ανακριτικό γραφείο ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος επανέλαβε την ομολογία που είχε δώσει προανακριτικά δηλώνοντας μετανιωμένος για την πράξη του για την οποία είπε πως δεν είχε συνεννοηθεί με κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του. Ο 35χρονος φέρεται επίσης να επανέλαβε ότι η σύντροφος του και κατηγορουμένη για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία δεν έχει καμία εμπλοκή στο έγκλημα σε βάρος του πρώην συζύγου της, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη .

Ακολούθησαν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για συνέργεια στη δολοφονία, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι έχουν δηλώσει πως δεν ήξεραν ότι συνδράμουν σε ενέδρα δολοφονίας καθώς ο 35χρονος τους είχε αναφέρει περί εκφοβισμού που ήθελε να κάνει στον καθηγητή.

Ο ανήλικος φέρεται να είπε στην ανακρίτρια πως βρέθηκε στο νοικιασμένο τζιπ, που οδηγούσε 21χρονος συμπατριώτης του, με το οποίο μετέφεραν τον δράστη στο σημείο του εγκλήματος, κυρίως από περιέργεια για το αυτοκίνητο καθώς επρόκειτο για μια γνωστή ακριβή μάρκα.

Λίγη ώρα αφού πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, ο 35χρονος εκτελεστής και οι τρεις κατηγορούμενοι συνεργοί του για την εν ψυχρώ δολοφονία του καθηγητή, ακολούθησε η απόφαση προσωρινής κράτησης και για τη 43χρονη πρώην σύζυγο του θύματος, η οποία απολογήθηκε τελευταία για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία.

Η γυναίκα αρνείται κάθε ανάμειξη της στην εγκληματική ενέργεια του 35χρονου συντρόφου της, ενώ φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένη για την πράξη του.

Η κατηγορουμένη φέρεται να βρισκόταν σε αντιδικία με το θύμα για τα δίδυμα ανήλικα παιδιά τους. Η 43χρονη δήλωσε εξαρχής αθώα, ωστόσο ευρήματα της Αστυνομίας αλλά και ισχυρισμοί ενός εκ των συνεργών, φαίνεται να της αποδίδουν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και τον συντονισμό της δολοφονίας. Απολογούμενη η 43χρονη φαίνεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτε για την πρόθεση του συντρόφου της να σκοτώσει τον πατέρα των παιδιών της. Τόνισε επίσης πως η ίδια δεν είχε κανέναν λόγο να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της. Απεναντίας, όπως αντιτείνει στην κατηγορία, κάτι τέτοιο δεν ήταν προς το συμφέρον της καθώς το θύμα στήριζε οικονομικά την ίδια και τα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

