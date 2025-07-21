Λιμενικό: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές – Συλλήψεις διακινητών

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Δεκάδες μετανάστες διασώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες από το λιμενικό κοντά στις ελληνικές ακτές, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις διακινητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του λιμενικού

Αναφορικά με τον εντοπισμό 59 αλλοδαπών, τις απογευματινές ώρες την 19.07.2025, στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 26χρονος, συνελήφθη για παράβαση του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του Ν. 4251/14 ¨Παράνομη διακίνηση παράτυπων μεταναστών¨ όπως ισχύει και του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.



Επίσης, αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση εξήντα τεσσάρων 64 αλλοδαπών, τις πρωινές ώρες χθες, στη θαλάσσια περιοχή «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου, συνελήφθη ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 19χρονος, συνελήφθη για παράβαση του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του Ν. 4251/14 ¨Παράνομη διακίνηση παράτυπων μεταναστών¨ όπως ισχύει και του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν ένα δορυφορικό τηλέφωνο και η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών.

Τέλος, αναφορικά με τον εντοπισμό 31 αλλοδαπών, τις πρωινές ώρες χθες, στην παραλία «ΚΟΡΦΟΥ» της Γαύδου, συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 20χρονος, συνελήφθη για παράβαση του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του Ν. 4251/14 ¨Παράνομη διακίνηση παράτυπων μεταναστών¨ όπως ισχύει και του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χανίων αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Εξάλλου τις πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) εντόπισαν 38 αλλοδαπούς, στις ακτές του Φαρμακονησίου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Λέρο και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Λέρου.

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ωρωπού ότι ένας 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία «ΑΓΚΩΝΑ» Αττικής. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κεφαλληνίας ότι μία 78χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία «WHITE ROCKS» Κεφαλληνίας. Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Τήνου για τον τραυματισμού μίας 69χρονης ημεδαπής επιβάτιδας εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π. 12580 στο λιμάνι της Τήνου. Ειδικότερα, η 69χρονη, κατά την αποβίβασή της από το πλοίο και ενώ βρισκόταν πάνω στον καταπέλτη, γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο και στο δεξί γόνατο. Ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο και μετέφερε την ανωτέρω στο Κέντρο Υγείας Τήνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για ιατρικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κερατσινίου προέβησαν στη σύλληψη ενός 62χρονου οδηγού υπηρεσιακού λεωφορείου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 46, παρ.7. εδ. (Γ) του Ν. 5209/2025 (Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας). Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, τα ανωτέρω στελέχη προέβησαν σε διενέργεια αλκοολομέτρησης, κατά την οποία ο 62χρονος βρέθηκε να τελεί υπό την επήρεια μέθης. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.



