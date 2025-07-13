Περίπου στις 10 και μισή αναμένεται να φτάσει στην Ανακρίτρια Πατρών,από την ΓΑΔΑ από όπου μεταφέρεται, η Ειρήνη Μουρζτούκου, προκειμένου να απολογηθεί για τις δολοφονίες των 3 βρεφών που έχει ομολογήσει (τα δύο δικά της και το πρώτο μωρό που σκότωσε χρονικά, της φίλης και κουμπάρας της, Κατερίνας).

Η αστυνομία λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα κατά τη μεταγωγή της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Το κλίμα είναι τεταμένο, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα όπως «θάνατος» και να εκφράζουν την οργή τους.

Την περασμένη Τετάρτη συγκεντρωμένοι πολίτες έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας αποδοκίμασαν την 25χρονη, τόσο κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο, όσο και κατά την αποχώρησή της από αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσουν για το αν θα κριθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου προσωρινά κρατούμενη ή όχι.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται και το πόρισμα των ιατροδικαστών για τα αίτια θανάτου του Παναγιωτάκη - τη δολοφονία του οποίου αρνείται η Μουρτζούκου - γεγονός που ενδέχεται να ρίξει νέο φως στην υπόθεση και να οδηγήσει ακόμη και σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

