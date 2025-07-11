«Η εντολέας μου με την απολογία της θα τα πει όλα αδιαφορώντας για τις συνέπειες, θέλοντας να λυτρωθεί και να αναλάβει το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί. Δεν της αναλογεί ολόκληρο το κομμάτι των ευθυνών. Διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η απολογία της και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις. Πάντως, η εντολέας μου δεν είναι η μόνη η οποία ευθύνεται για όλο αυτό το τραγικό γεγονός της απώλειας πέντε παιδιών» είπε ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Υποστήριξε πως «δεν είναι δεμένη η δικογραφία» καθώς «δεν υπάρχουν μέσα οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και πως η υπόθεση δεν θα είχε κλείσει χωρίς την ομολογία της» ενώ ζήτησε να μην αποκαλύψει περισσότερα διότι σε 48 ώρες είναι προγραμματισμένη η απολογία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.