Στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας οδηγείται ένας 56χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 70χρονο αδερφό του, χθες το μεσημέρι στο χωριό Ζυγός της Κέρκυρας.

Ο 56χρονος αδελφός του θύματος ομολόγησε την πράξη του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Στην αρχή, ο 56χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι βρήκε τον αδερφό του νεκρό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι τα περιέγραφε ο 56χρονος.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 70χρονου έδειξε τραύμα στο κατώτερο αριστερό ημιθωράκιο, στην οπίσθια επιφάνεια μήκους περίπου τριών εκατοστών και βάθους τουλάχιστον 7 εκατοστών, χωρίς τραύματα που να δείχνουν ότι βρισκόταν σε άμυνα.Το θύμα έφερε ένα βαθύ τραύμα στο θώρακα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Κατά την ανάκριση ο 56χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδερφό του για ασήμαντη αφορμή, πάνω σε έναν από τους καθημερινούς καβγάδες που είχαν το τελευταίο διάστημα.

Το μαχαίρι και τα ματωμένα ρούχα μέσα στη μαύρη σακούλα

Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ρουχισμός, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Σύμφωνα με το corfutvnews, ο δράστης προσπάθησε να κρύψει τα πειστήρια του εγκλήματος και καθάρισε τον χώρο. Συγκεκριμένα, έπλυνε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε και το φύλαξε στο ντουλάπι της κουζίνας. Τα ρούχα που φορούσε τα έβαλε σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών, πετώντας την έξω από το σπίτι. Μέσα στη σακούλα υπήρχε ένα μπουφάν, ένα πουλόβερ και ένα πουκάμισο, που ήταν σκισμένα από μαχαίρι, ενώ είχαν πολλαπλά ίχνη αίματος.

Μετά από τα παραπάνω ευρήματα αλλά και την ομολογία του, ο αδερφός του θύματος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Το βράδυ της Πέμπτης κρατήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, «από το σημείο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι συνολικού μήκους 26 εκατοστών με λάμα 13 εκατοστά από το χώρο της κουζίνας καθώς και μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών έξωθεν της οικίας, που περιείχε τα ρούχα του».

Η μικρή κοινωνία στο χωριό Ζυγός είναι ανάστατη από το φονικό. Όπως λένε οι κάτοικοι τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί τα τελευταία χρόνια και οι καυγάδες ήταν συχνοί, καθώς ο φερόμενος δράστης άρπαξε τα χρήματα του θύματος που ζούσε με μια μικρή σύνταξη και μεροκάματα.

Πηγή: skai.gr

