Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμενικό Κρήτης, καθώς σε δύο διαφορετικά σημεία νότια του νησιού εντοπίστηκαν σκάφη με μετανάστες.

Το πρώτο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 13 μετανάστες, εντοπίστηκε 3,6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ναυαγοσωστικό του λιμενικού έσπευσε για τη διάσωσή τους και τους μετέφερε στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα, ένα ακόμα σκάφος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης με 31 μετανάστες.

Περιπολικό σκάφος του λιμενικού που τους εντόπισε τους διέσωσε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.