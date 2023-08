Έφτασε στην Κάρυστο ο Μπόρις Τζόνσον - Φωτογραφίες Ελλάδα 18:51, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας φαίνεται στις φωτογραφίες ευδιάθετος και χαμογελαστός