«Τι δεν έγινε σωστά για να χαθούν οι ζωές παιδιών; Αν είχε γίνει κάτι σωστά από την πρώτη στιγμή, θα είχαν γλιτώσει τα άλλα δυο παιδιά», σχολίασε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την καταδίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δις ισόβια.

«Για μένα κομβικής σημασίας είναι αυτό που ακούστηκε από την κυρία Εισαγγελέα για το θέμα των ιατροδικαστών. Ιατροδικαστής τι σημαίνει; Γιατρός - δικαστής, το λέει και η ετυμολογία της λέξης. Όταν λοιπόν αρχίζει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα αμφισβήτησης για αυτόν τον θεσμό, δεν είναι καλό, πιστέψτε με. Από χθες από διάφορες συζητήσεις που γίνονται διαπιστώνω ότι αυτό το πράγμα είναι πρώτο στο κάδρο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αυτή είναι μια υπόθεση ιατροδικαστικής επιστήμης. Υπάρχουν υποθέσεις που μέσα στην εξίσωση ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι η ιατροδικαστική επιστήμη, σε κάποιες άλλες η ανακριτική επιστήμη ή αν θέλετε και η αστυνομική με άλλες πλευρές. Εδώ όμως βεβαίως πήγαμε σε άλλη κατεύθυνση, διότι έγιναν κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως, εάν είχαν γίνει σωστά, θα είχαν σώσει τα δυο παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάλογο στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά. Στα παγκόσμια υπάρχει, αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

