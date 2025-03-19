Λογαριασμός
Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση με ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ισόγειο πολυκατοικίας - Έντρομοι οι κάτοικοι, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα

πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ηλεκτρονικά στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Το κατάστημα βρισκόταν σε ισόγειο πολυκατοικίας και κάηκε ολοσχερώς, με τους καπνούς να είναι ιδιαίτερα πυκνούς.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες καταβάλλoντας υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

