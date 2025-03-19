Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ηλεκτρονικά στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Το κατάστημα βρισκόταν σε ισόγειο πολυκατοικίας και κάηκε ολοσχερώς, με τους καπνούς να είναι ιδιαίτερα πυκνούς.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες καταβάλλoντας υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε κατάστημα επί της οδού 3ηςΣεπτεμβρίου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 19, 2025

Πηγή: skai.gr

