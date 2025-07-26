Ανθρωποκτονία αποκαλύφθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή, Καπελέτο, του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, στην Ηλεία, με θύμα ένα 29χρονο αλλοδαπό άνδρα, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση στις 24 Ιουλίου 2025.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, κατά την άφιξή τους διαπίστωσαν τη σορό άνδρα, επιμελώς καλυμμένη με ξύλινες παλέτες και τσίγκους, ενώ από την Ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο άνδρας έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από θλων όργανο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο 29χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε στάβλο το πρωί της Παρασκευής στο Καπελέτο Βουπρασίας και πρόκειται για υπήκοο του Μπαγκλαντές.

Τη σορό του αλλοδαπού εργάτη γης εντόπισε η ιδιοκτήτρια του στάβλου και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου για την ταυτοποίηση των στοιχείων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.