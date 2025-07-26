Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Γολγοθάς» αναγνώρισης πατρότητας στην Ελλάδα για παιδί γεννημένο στην Ολλανδία

Απίστευτη υπόθεση ελληνικής γραφειοκρατίας ταλαιπωρεί ζευγάρι που επέστρεψε από την Ολλανδία φέρνοντας μαζί το ανήλικο παιδί του, το οποίο είχε ήδη αναγνωριστεί επισήμως από τον βιολογικό του πατέρα σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ζευγαριού στον ΣΚΑΪ, οι ελληνικές αρχές αρνούνται να αναγνωρίσουν την πατρότητα του Έλληνα βιολογικού πατέρα, παρά το γεγονός ότι το παιδί έχει ήδη αναγνωριστεί επίσημα στην Ολλανδία. Αντίθετα, θεωρούν πως πατέρας του παιδιού είναι ο πρώην σύζυγος της Ολλανδής μητέρας, με βάση το ελληνικό νομικό τεκμήριο που προβλέπει ότι κάθε παιδί που γεννιέται εντός 300 ημερών από το διαζύγιο, θεωρείται τέκνο του πρώτου συζύγου.

Το αποτέλεσμα είναι να αρνούνται την καταχώριση του παιδιού στα ελληνικά μητρώα και να μπλοκάρουν τη διαδικασία έκδοσης ελληνικής ταυτότητας και άλλων βασικών εγγράφων.

Το ζευγάρι αναγκάστηκε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αποδείξει τα αυτονόητα, ότι πατέρας είναι αυτός που έχει ήδη αναγνωριστεί στο εξωτερικό. Έπειτα από μακρά και εξαντλητική δικαστική διαδικασία, το ελληνικό δικαστήριο αποφάνθηκε πως το ολλανδικό δίκαιο υπερισχύει στην περίπτωση αυτή και δικαίωσε την οικογένεια.

Οι γονείς, αγανακτισμένοι και εξουθενωμένοι από την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, προσπαθούν να βρουν άκρη με τις ελληνικές αρχές, καθώς το παιδί τους εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκτήσει ελληνική ταυτότητα. Παρότι ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, αφού οι υπηρεσίες δεν αποδέχονται την αναγνώριση του πατέρα όπως αυτή έχει γίνει στην Ολλανδία.

Η μητέρα είναι Ολλανδή υπήκοος και το παιδί έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Ωστόσο, η ελληνική διοίκηση αρνείται να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα, από την ταυτότητα, μέχρι την εγγραφή σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και ασφαλιστικά ταμεία.

