Αδιαθεσία οδηγού στον ΗΣΑΠ λόγω δυσλειτουργίας του κλιματισμού - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση για περιστατικό αδιαθεσίας οδηγού του ΗΣΑΠ ο οποίος εργαζόταν σε συρμό στον οποίο ο κλιματισμός δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης στην καμπίνα οδήγησης, εξέδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ.

Αναφορικά με το περιστατικό αδιαθεσίας οδηγού συρμού στη Γραμμή 1 του Μετρό το απόγευμα της Πέμπτης 24/07, η ΣΤΑ.ΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

- Το τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού της καμπίνας του οδηγού προέκυψε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και ενώ ο συρμός ήταν λειτουργικός από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 5μιση το πρωί.

- Όταν ο οδηγός ενημέρωσε για τη βλάβη, δόθηκε εντολή απόσυρσης του συρμού στην τεχνικοεπισκευαστική βάση του Πειραιά.

- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και συγκεκριμένα στον σταθμό Θησείο, ο οδηγός ενημέρωσε το Κέντρο Ελέγχου, πως ένοιωσε αδιαθεσία. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τον συρμό οδήγησε στην τεχνικοεπισκευαστική βάση του Πειραιά άλλος οδηγός.

- Στον οδηγό παρασχέθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ και με δική του ευθύνη αποχώρησε, χωρίς να αιτηθεί τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

- Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, η ΣΤΑ.ΣΥ προγραμματίζει επιπλέον βάρδιες 4 οδηγών, ώστε να μειώνεται ο χρόνος παραμονής των οδηγών στην καμπίνα τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα 12:00-18:00 τα διαλείμματα των οδηγών γίνονται πιο συχνά από τα συνηθισμένα, ούτως ώστε ο χρόνος συνεχούς οδήγησης να μην υπερβαίνει τη 1 ώρα.

- Η λειτουργία της τεχνικοεπισκευαστικής βάσης του Πειραιά παραμένει αδιάλειπτη και υπό δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εργάζονται για την αποκατάσταση των τεχνικών βλαβών που ανακύπτουν καθημερινά. Για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της βάσης, το αμέσως επόμενο διάστημα προκηρύσσεται η πρόσληψη 104 επιπλέον τεχνικών.

Πηγή: skai.gr

