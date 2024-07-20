«Τα οστά που βρέθηκαν στο Κουλούρι είναι από τα δικά μου τα παιδιά», αποκάλυψε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα με τα τρένα στα Τέμπη.

Ο Νίκος Πλακιάς έκανε την αποκάλυψη για τα Τέμπη σε τηλεοπτική του συνέντευξη, στο Kontra λέγοντας πως η διαδικασία που έχει γίνει γνωστή ως «μπάζωμα» και για την οποία, συγγενείς θυμάτων κινούνται δικαστικά «στα δικά μας τα μάτια, μόνο πλημμέλημα δεν είναι».

«Θα σας το πω και πρώτη φορά, ότι στο Κουλούρι, η ταυτοποίηση των οστών ήταν από τα δικά μου τα παιδιά», είπε ο Νίκος Πλακιάς και συνέχισε: «Το έχουμε πληροφορηθεί από τον Νοέμβριο. Μιλάμε για την τοποθεσία Κουλούρι η οποία ήταν η τοποθεσία όπου μπήκαμε εμείς οι γονείς τον Νοέμβριο για να δούμε τα βαγόνια, για να δούμε πού ήταν τα παιδιά μας. Καταλάβαμε από την αρχή ότι σίγουρα θα βρούμε ανθρώπινο υλικό στα καθίσματα που ήταν τα παιδιά μας, όπως ακριβώς βρέθηκαν υπολείμματα των παιδιών μας όπως και πάρα πολλά προσωπικά αντικείμενα. Πάνω σε αυτά στηρίχθηκαν οι κατηγορίες μας όταν κάναμε τις μηνύσεις κατά του Αγοραστού και κατά παντός υπευθύνου για το μπάζωμα και το ξε-μπάζωμα», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Όπως έγινε και στην τοποθεσία στα Τρία Πηγάδια όπου βρέθηκε και το οστό από πατέρα μίας κοπέλας, της Μαρίας Χατζηκωνσταντή - σας λέω το όνομα γιατί το έχει δηλώσει η ίδια ότι βρέθηκε το οστό του μπαμπά της εκεί», συμπλήρωσε ο κ. Πλακιάς.

Πηγή: skai.gr

