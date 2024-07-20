Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο όρος Πάικο Πέλλας - Σε εξέλιξη η φωτιά στο Φαλακρό Δράμας

Στο Φαλακρό η φωτιά που εκδηλώθηκε από τις 17 Ιουλίου αναπτύσσεται μέσα σε χαράδρες - Σε εξέλιξη και η φωτιά στην Πέλλα που ξέσπασε μετά από σφοδρή καταιγίδα με πολλαπλούς κεραυνούς που έπληξαν την περιοχή.

UPDATE: 14:08
Πυρκαγιά

 Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, μετά από σχεδόν τρία 24ωρα, η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 17 ιουλίου, στο όρος Πάικο Πέλλας, μετά από καταιγίδα με πολλούς κεραυνούς που έπληξε την περιοχή. Στο σημείο παραμένει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ το πρωί συνεχίστηκαν οι ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο όρος Φαλακρό της Δράμας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φωτιά Πέλλα Δράμα
