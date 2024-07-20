Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, προέβησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Ορμενίου -Αρδανίου, όταν τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματος, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ένα ζεύγος πινακίδων κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

Πηγή: skai.gr

