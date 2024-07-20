Η Βούλα Γκίκα, μετά από μία επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, έφυγε στα 91 της χρόνια. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Κινέτα, όπου ζούσε μόνη της.

Είχε γεννηθεί τον Ιανουάριο του 1933 στον Πειραιά και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία στα 18 της χρόνια.

Η Βούλα Γκίκα, που υπήρξε παντρεμένη με τον λαϊκό συνθέτη, Νίκο Καρανικόλα, ο οποίος έφυγε το 2003, μεσουράνησε σε προηγούμενες δεκαετίες κάνοντας δεύτερες φωνές σε μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον Στράτο Διονυσίου, Μιχάλη Μενιδιάτη, Πάνο Γαβαλά κ.ά.

Στη λαϊκή σκηνή είχε πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία επί τρεις ολόκληρες δεκαετίες. Γλίτωσε στο παρά πέντε από την μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν λίγα χρόνια στην Κινέτα το 2018.

