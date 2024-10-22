Αναρτήθηκε σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2024, το επικαιροποιημένο μητρώο παρόχων κατάρτισης του νέου προγράμματος απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για 75.000 εργαζόμενους στους ιστότοπους dypa.gov.gr και voucher.gov.gr.

Από αύριο, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, ξεκινά η κατάθεση προγραμμάτων από τους εγκεκριμένους παρόχους (ΚΔΒΜ & ΚΕΔιΒιΜ ΑΕΙ) στον σύνδεσμο: https://kub.voucher.gov.gr/dypa-employedb/training-program/submission-form/front/.

Η κατάθεση των προγραμμάτων κατάρτισης θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

