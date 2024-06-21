Με αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν επιβληθεί δυο πειθαρχικές ποινές σε βάρος του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα, για παλαιότερες δηλώσεις του και αναμένεται η επίδοση των αποφάσεων αυτών.

Ειδικότερα, έχουν επιβληθεί ξεχωριστά για κάθε υπόθεση 1) επίπληξη και 2) χρηματική ποινή. Οι χρηματικές ποινές είναι με ποσά τα οποία κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ κατά περίπτωση. Και οι δύο πειθαρχικές ποινές επιβλήθηκαν για δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση του 16 χρόνου Ρομά στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της 12χρονης του Κολωνού.

Οι πειθαρχικές έρευνες για τις δύο αυτές υποθέσεις ξεκίνησαν από τα πειθαρχικά όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αμέσως μετά τις δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες ανατρέχουν σε μεταγενέστερο χρόνο βάθους 6 μηνών.

Παράλληλα, ο κ. Λύτρας δεν έχει πληρώσει ως όφειλε τη συνδρομή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με συνέπεια να μην είναι ενήμερη η δικηγορική ταυτότητά του και να μην μπορεί να διοριστεί δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς αυτό να μπορεί να εκληφθεί ότι δεν έχει δικηγορική ταυτότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.