Μάχη δίνουν οι πυροσβέστες στη Θήβα για να κρατήσουν τις φλόγες και να μην περάσουν τον δρόμο Θηβών-Χαλκίδας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι αλλά η φωτιά είναι μακριά από δασική περιοχή. Ήδη όμως έχουν πάθει ζημιές αποθήκες θερμοκήπια και άλλες εγκαταστάσεις.

Ακόμα πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά στον 'Αγιο Σπυρίδωνα Λιβαδειάς αλλά και στο Γουλέμι της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα. Η φωτιά στον 'Αγιο Σπυρίδωνα Λιβαδειάς είναι σε καλαμιές και ήδη έχουν φτάσει τα πυροσβεστικά και υδροφόρες των ΟΤΑ και προσπαθούν να σταματήσουν τις φλόγες.

Η φωτιά στο Γουλέμι είναι επίσης σε καλαμιές κοντά στα σπίτια του χωριού και έχει αναπτύξει μέτωπο και κατευθύνεται προς δασική περιοχή. Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική που βρίσκονταν κοντά στο σημείο καθώς 2 ώρες πριν χρειάστηκε να επέμβουν δυνάμεις της και να σβήσουν άλλη φωτιά που έκαψε 10 στρέμματα περίπου αγροδασικής έκτασης κοντά στο Μεγαπλάτανο της Αταλάντης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στη Θήβα.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Πηγή: skai.gr

