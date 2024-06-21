Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αχαΐα - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μαστραντώνης: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην Αχαΐα και λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Μαστραντώνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

