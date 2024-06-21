Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην Αχαΐα και λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Μαστραντώνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

