Τη διακοπή της εκπροσώπησής της από το γραφείο του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα, έπειτα από την ομολογία του για ξυλοδαρμό της συζύγου του, ανακοίνωσε η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό, που έπεσε θύμα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης.

«Μετά την ομολογία του κ. Αποστόλου Λύτρα για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, δηλώνω ότι δεν επιθυμώ τη συνέχιση της νομικής εκπροσώπησης μου από το γραφείο του. Τέτοιες συμπεριφορές σε γυναίκες δεν μπορεί να είναι ανεκτές» αναφέρεται σε δήλωσή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.