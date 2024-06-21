Έχουμε διανύσει τα μισά του έτους και ήδη το 2024 έχει φέρει άφθονο αστρολογικό δράμα. Απολαμβάνουμε ακόμα τις επιδράσεις του Δία που κινείται στους Διδύμους κι αυτή το νέο «Strawberry Moon» θα μπορούσε να είναι μια περίοδος πιο σκοτεινού προβληματισμού.

Τα φεγγάρια παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του πώς θα εξελιχθεί ο μήνας μας. Αυτόν τον μήνα, είναι η «Σελήνη Φράουλα» του Ιουνίου στον Αιγόκερω – και μπορεί να σε κάνει να θέλεις να παραιτηθείς από τη δουλειά σου και να σχεδιάσεις μια νέα ζωή για τον εαυτό σου. Τίποτα τρομερό, ε;

Αν δεν είσαι σίγουρη για το τι είναι το «Strawberry Moon», μην ανησυχείς. Παρακάτω, θα μάθεις τι ακριβώς είναι και γιατί η θέση και η τροχιά του θα μπορούσαν να σου δώσουν μια κρυφή ματιά στον επόμενο μήνα σου.

Τι είναι το Strawberry Moon;

Αν χρειάζεσαι μια ανανέωση -ή απλά δεν το έχεις ξανακούσει- η Σελήνη Φράουλα ονομάστηκε έτσι για να σηματοδοτήσει τις αρχές του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο. Σύμφωνα με το Farmers’ Almanac, η “φράουλα” στο όνομά της χρησιμοποιήθηκε για να “σηματοδοτήσει την ωρίμανση των φράουλων του Ιουνίου που είναι έτοιμες να μαζευτούν”.

Φυσικά, ενώ το φεγγάρι έχει πάρει το όνομά του από το αγαπημένο φρούτο, αυτό δεν σημαίνει ότι το φεγγάρι θα μοιάζει με την κατακόκκινη, ροζ απόχρωση της φράουλας. Πιθανότατα θα μοιάζει απλώς με μια φωτεινότερη, μεγαλύτερη εκδοχή του κανονικού μας φεγγαριού.

Για όσους ενδιαφέρονται για το πώς η Σελήνη της Φράουλας θα μπορούσε να σε βοηθήσει (ή να σε εμποδίσει) αστρολογικά, αυτή είναι η ευκαιρία σου να δεις πού βρίσκεται αυτή η πανσέληνος στον αστρολογικό σου χάρτη.

Πότε είναι το Strawberry Moon;

Φέτος, η Σελήνη Φράουλα κατευθύνεται στον ουρανό μας στις 22 Ιουνίου 2024, γύρω στις 11:07 π.μ. Ναι, καλά παρατηρείς, το πρωί! Η πανσέληνος θα είναι, ωστόσο, ορατή τη νύχτα της 22ης, αλλά και απόψε.

Πώς θα σε επηρεάσει το Strawberry Moon; Η αστρολογία, εξηγεί

Αυτή η πανσέληνος είναι ενδιαφέρουσα για μερικούς λόγους – λιγότερο απ’ όλους λόγω του ονόματος «φράουλα». Σε γενικές γραμμές, μια πανσέληνος σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του σεληνιακού κύκλου. Στην αστρολογία, η πανσέληνος είναι το σημάδι σου για να αρχίσεις να αναλογίζεσαι τα πρόσφατα γεγονότα και να τελειώνεις με πράγματα που δεν σε εξυπηρετούν πλέον. Θα έχεις περίπου δύο εβδομάδες για να το κάνεις αυτό πριν από την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, που σηματοδοτείται από τη νέα σελήνη.

Η φετινή Σελήνη Φράουλα θα πραγματοποιηθεί στο ζώδιο του Αιγόκερω – ένα ζώδιο που καθοδηγείται από την αυτοπειθαρχία και την αίσθηση του καθήκοντος. Ίσως αυτή η πανσέληνος να φωτίσει κάποια όρια που πρέπει να προσαρμοστούν στη ζωή σου, ιδίως όσον αφορά την καριέρα σου.

Είναι επίσης πολύ κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο, μια εποχή που οι αστρολόγοι λένε ότι είναι το κλειδί για την εκδήλωση και την πραγματοποίηση των ονείρων σου. Με αυτό να λαμβάνει χώρα στις 22 Ιουνίου, αυτή η περίοδος είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσεις να φύγουν ιδέες ή λανθασμένες αντιλήψεις που είχες και δεν σε εξυπηρετούν, προκειμένου να ευθυγραμμιστείς με κάτι καλύτερο στη συνέχεια.

