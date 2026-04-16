Σε γυναίκα που κινούνταν πεζή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, επιτέθηκε χθες το μεσημέρι άγνωστος άνδρας, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού κατάφερε να της αποσπάσει το κινητό της τηλέφωνο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ όπως προέκυψε ο δράστης είχε δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων. Πρόκειται για έναν 30χρονο Αιγύπτιο που κρατείται για παράνομη διακίνηση μεταναστών, τον οποίο εξακολουθούν να αναζητούν οι αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

