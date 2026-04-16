Δραπέτευσε από τις φυλακές Αγιάς Χανίων, έβγαλε μαχαίρι και έκλεψε κινητό

Ο δράστης ένας 30χρονος που δραπέτευσε το Πάσχα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων όπου κρατούνταν για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Σε γυναίκα που κινούνταν πεζή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, επιτέθηκε χθες το μεσημέρι άγνωστος άνδρας, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού κατάφερε να της αποσπάσει το κινητό της τηλέφωνο. 

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ όπως προέκυψε ο δράστης είχε δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων. Πρόκειται για έναν 30χρονο Αιγύπτιο που κρατείται για παράνομη διακίνηση μεταναστών, τον οποίο εξακολουθούν να αναζητούν οι αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Αστυνομία Χανιά
