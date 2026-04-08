Χανιά: Σύλληψη 2 ανηλίκων για κλοπή δίκυκλου

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για υπόθεση κλοπής δίκυκλου η οποία εξιχνιάστηκε από άνδρες του ΑΤ Κισάμου στα Χανιά, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά σε κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ιδιοκτησίας 24χρονου, που σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 6ης Απριλίου 2026 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και ενώ ήταν σταθμευμένη έξω από την οικία του ιδιοκτήτη.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι, 7 Απριλίου, και συνελήφθησαν. Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η αφαιρεθείσα μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε από τις Αρχές και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

Πηγή: skai.gr

