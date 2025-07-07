Υψηλές θερμοκρασίες θα χτυπήσουν αύριο Τρίτη στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ αναμένεται μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

στα ανατολικά ηπειρωτικά, τοπικά, τους 41–42 °C

στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 38 °C και κατά τόπους τους 39 °C

στα νησιά του Ιονίου, τους 34–36 °C

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 37–38 °C

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα κυμανθούν περί τους 27–29 °C.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένεται μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 09-07-2025

Στα βορειοδυτικά θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις την Τετάρτη, τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και από το βράδυ στα βόρεια θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί, όπου θα φτάσουν τοπικά τα 6 και πιθανώς τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο, στην υπόλοιπη χώρα όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει:

στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 40–42 °C

στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35–36 °C και κατά τόπους τους 37 °C

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στην Κρήτη τους 37–38 °C

στο Ιόνιο τους 32–33 °C

Πρόγνωση για την Πέμπτη 10-07-2025

Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στις Σποράδες οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές–απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και μόνο στα νοτιοανατολικά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 11-07-2025

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και, στα βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νοτιοανατολικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 12-07-2025

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές–απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

