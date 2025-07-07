Σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 8:46 το βράδυ της Δευτέρας 7-7-2025 με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 31 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ζάκρου του δήμου Σητείας, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.

Ο σεισμός σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε ένταση 5 Ρίχτερ, ωστόσο στις περιοχές που έγινε αισθητός , σύμφωνα με το Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, δεν υπήρξε καμία αναστάτωση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από την επικοινωνία με τα κλιμάκια στις περιοχές που είναι εγγύτερα στο επίκεντρο του σεισμού, δεν υπήρξε αναφορά, ούτε για ανησυχία, αλλά ούτε και για ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

