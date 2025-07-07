Αιγάλεω: Επεισόδιο στη δημαρχείο – Άντρας απείλησε με όπλο τον Δήμαρχο

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ, στο Δημαρχείο Αιγάλεω, κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένας 59χρονος, για άγνωστο λόγο, έβγαλε ξαφνικά ένα πιστόλι που αποδείχτηκε πως ήταν ρέπλικα και άρχισε να απειλεί με αυτό τον Δήμαρχο Λάμπρο Σκλαβούνο και άλλους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, άντρες της οποίας ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν ενώ κατάσχεσαν και το ψεύτικο όπλο.

Ο συλληφθείς έχει οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω που σχηματίζει σε βάρος του δικογραφία, ενώ ο δράστης πιθανόν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

