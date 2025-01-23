Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Δύο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ δείχνουν πώς σχεδίασε ο 39χρονος Τούρκος, τη ληστεία και τη δολοφονία του 69χρονου ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο.

Στο ένα βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να περιμένει στη στάση που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το πρακτορείο του θύματος και στο δεύτερο βίντεο το οποίο αποτυπώνεται ο δράστης που κατευθύνεται σε πρακτορείο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Μάρνης για να εξαργυρώσει το τυχερό δελτίο που είχε πάρει από το πρακτορείο του θύματος και κέρδιζε 5000 ευρώ

Δείτε τα βίντεο:

Πηγή: skai.gr

