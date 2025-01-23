Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο βίντεο ντοκουμέντα με τις κινήσεις του Τούρκου πριν δολοφονήσει τον ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ

Στο ένα βίντεο ο δράστης βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το πρακτορείο και στο δεύτερο κατευθύνεται σε πρακτορείο για να εξαργυρώσει το τυχερό δελτίο

βίντεο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Δύο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ δείχνουν πώς σχεδίασε ο 39χρονος Τούρκος, τη ληστεία και τη δολοφονία του 69χρονου ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο.

Στο ένα βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να περιμένει στη στάση που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το πρακτορείο του θύματος και στο δεύτερο βίντεο το οποίο αποτυπώνεται ο δράστης που κατευθύνεται σε πρακτορείο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Μάρνης  για να εξαργυρώσει το τυχερό δελτίο  που είχε πάρει από το πρακτορείο του θύματος και κέρδιζε 5000 ευρώ

Δείτε τα βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δολοφονία Παλαιό Φάληρο βίντεο ντοκουμέντο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark