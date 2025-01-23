«Έχω στενοχωρηθεί πολύ για όλη αυτήν την κατάσταση με τον Στρατηγό μας, τον Στρατηγό όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας θα έλεγα και έχουμε μεγάλη αγωνία για να δούμε την κατάσταση της υγείας του», δήλωσε στις κάμερες ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Νίκος Καρούλιας, προσερχόμενος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για να επισκεφτεί τον Μίμη Δομάζο, ο οποίος δοκιμάζεται στο πιο κρίσιμο ντέρμπι της ζωής του.

«Η αλήθεια είναι ότι πέρασε το πρώτο στάδιο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, αλλά ακόμα η κατάσταση είναι κρίσιμη και αγωνιούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου που παίξαμε μαζί και αγωνιστήκαμε μαζί. Τον Δομάζο τον θεωρούμε τον πατριάρχη μας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν έχει έρθει σε επαφή με μέλη της οικογένειας, ο κ. Καρούλιας ενημέρωσε ότι τώρα θα μιλήσει μαζί τους για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του. «Το πρόβλημα το αρχικό αντιμετωπίστηκε, τώρα είναι στην εντατική και περιμένουμε τα επόμενα 24ωρα. Θεωρώ ότι είναι δυνατή κράση ο Μίμης και ότι θα το ξεπεράσει. Ευχόμαστε όλη η Ελλάδα, η ποδοσφαιρική και όχι μόνο, ο Θεός να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο του πρόβλημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.