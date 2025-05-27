Έπειτα από εξονυχιστικές έρευνες, το τμήμα Ανθρωποκτονιών προχώρησε σε 3 συλλήψεις για τη δολοφονία της 69χρονης συμβολαιογράφου τον περασμένο Φεβρουάριο στη Ζάκυνθο. Οι τρείς συλληφθέντες εμφανίστηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία, ώστε να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 55χρονο και τον 21χρονο γιό του και έναν 50χρονο, αλβανικής καταγωγής και οι τρεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πήγες, ο 55χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της άτυχης 69χρονης, η οποία έφερε θανατηφόρο χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στην μηριαία αορτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι συλληφθέντες έχουν ομολογήσει τη συμμετοχή τους στην υπόθεση ενώ φαίνεται ότι οι δράστες είχαν σαν στόχο τη ληστεία.

Έχω μια εύκολη δουλειά, φέρεται να είπε ο 55χρονος φερόμενος δράστης στον 50χρονο συνεργάτη του προκειμένου να προβούν στη ληστεία. Φέρεται να γνώριζαν πως η 69χρονη είχε χρήματα στο εσωτερικό του σπιτιού της. Τότε ο 50χρονος φαίνεται πως αγνόησε την πρόταση. Ωστόσο, κάποιους μήνες αργότερα την αποδέχτηκε καθώς αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, όπως είπε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής.

Μάλιστα έφτασε στο νησί της Ζακύνθου την προηγούμενη μέρα της δολοφονίας για έλεγχο του χώρου. Η μετακίνηση του 50χρονου από τη Νεμέα στη Ζάκυνθο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία φαίνεται πως οδήγησαν στα ίχνη των δραστών.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ:

Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά την αιματηρή επίθεση, τα δύο αδέρφια – πατέρας και θείος - έφυγαν πεζοί από το σημείο και κάλεσαν τον γιο, που φέρεται να είχε τον ρόλο του μεταφορέα να τους παραλάβει, ενώ στο ενδιάμεσο είχαν κάψει τα ρούχα της επίθεσης και είχαν πετάξει το μαχαίρι.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα συνέβησαν το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, όταν η 69χρονη συμβολαιογράφος εντοπίστηκε νεκρή στην αυλή του σπιτιού της από τον γιο της.

Στον αριστερό μηρό της έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, με την ιατροδικαστική εξέταση να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι δράστες φέρεται να είχαν στήσει ενέδρα στην άτυχη γυναίκα, με κίνητρο την ληστεία και η ίδια φαίνεται να αντιστάθηκε.

