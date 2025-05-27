Ευρωπαία εισαγγελέας καταγγέλλει "εκφοβισμό" στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λόρι Κοβέσι καταγγέλλει «εκφοβισμούς» από τον οργανισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Politico, η Ευρωπαία Εισαγγελέας καταγγέλλει «εκφοβισμό» και παρεμπόδιση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας δήλωσε: «Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το ευρύ κοινό ότι η Εισαγγελία θα συνεχίσει το έργο της με επιμέλεια και αμεροληψία για την εξακρίβωση της αλήθειας, ανεξάρτητα από τις επιθέσεις και τον εκφοβισμό κατά των εισαγγελέων της. Θεωρώ ότι ο άμεσος σκοπός αυτών των προσπαθειών είναι να αποπροσανατολίσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από αυτό που πραγματικά διακυβεύεται σε αυτή την υπόθεση: Υπήρξε οργανωμένη απάτη και διαφθορά στις αγροτικές επιδοτήσεις, ναι ή όχι:».

Ακόμη, η Κοβέσι κάλεσε τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Σε δραματικές σκηνές την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνάντησαν τη φυσική αντίσταση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κατανομή των γεωργικών κονδυλίων και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Την Παρασκευή, η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να απολύσει τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή δεν συνεργάστηκε με την έρευνα της ΕΕ», σημειώνει το Politico.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με δεκάδες υποθέσεις στις οποίες Έλληνες πολίτες έλαβαν γεωργικά κονδύλια της ΕΕ για βοσκοτόπια που δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους ή δεν είχαν μισθώσει, ή για γεωργικές εργασίες που δεν έκαναν ποτέ, στερώντας από τους πραγματικούς αγρότες τα χρήματα που τους άξιζαν. Η πολυετής απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας του Politico νωρίτερα φέτος.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Δευτέρα, Ευρωπαίοι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατάσχοντας ψηφιακά δεδομένα αποθηκευμένα τοπικά και στο cloud, καθώς και σκληρούς δίσκους και κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και άλλες έφοδοι στην περιφερειακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς και στα σπίτια τεσσάρων υψηλόβαθμων στελεχών και στην κατοικία ενός πρώην αντιπροέδρου του οργανισμού, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

Η έφοδος στην Αθήνα εξελίχθηκε σε μια τεταμένη αντιπαράθεση, τονίζει το Politico και προσθέτει: «Δύο εισαγγελείς, μαζί με 20 αστυνομικούς, έφτασαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 9:30 π.μ. στις 19 Μαΐου, αλλά η πρόσβασή τους στα δεδομένα εμποδίστηκε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν τα στοιχεία λόγω της απουσίας τεχνικών συμβούλων. Μετά από αρκετές ώρες, οι εισαγγελείς ζήτησαν ένορκες βεβαιώσεις από τους υπαλλήλους που επιβεβαίωναν την αδυναμία τους να συμμορφωθούν, τις οποίες αρνήθηκαν να υπογράψουν. Οι εισαγγελείς ζήτησαν από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκο Σαλάτα να υπογράψει ένορκη βεβαίωση ή να αντιμετωπίσει σύλληψη για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εν τέλει συνεργάστηκε και οι εισαγγελείς έφυγαν τελικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 4 το πρωί της επόμενης ημέρας με ό,τι χρειάζονταν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ η ένταση αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη στο κτίριο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωνε ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Την επόμενη ημέρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε μια έντονα διατυπωμένη ανακοίνωση στην οποία κατηγορούσε τον οργανισμό για μη συνεργασία και υπονοούσε πιθανές συστηματικές πρακτικές απάτης στις οποίες εμπλέκονταν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η συγκέντρωση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων στην έδρα του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και καθυστέρησε σημαντικά μέχρι τις 4:00 το πρωί", ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Σε απάντηση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαίτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ανακαλέσει τους ισχυρισμούς της εντός 48 ωρών, απειλώντας με νομικές ενέργειες για να προστατεύσει τη φήμη του. Λίγο αργότερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την απόλυση του Σαλάτα, επικαλούμενο το δημόσιο συμφέρον. Ο Σαλάτας, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του από τον Ιανουάριο, αρνήθηκε δημοσίως να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας ότι υπερασπιζόταν την ακεραιότητα του οργανισμού. Απομακρύνθηκε από τη θέση του αργά το βράδυ της Παρασκευής.Παρόλα αυτά, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας υποστήριξε ότι «όλα έγιναν τέλεια» κατά τη διάρκεια της εφόδου», τονίζει το Politico.

Σύμφων αμε το δημοσίευμα, ο Σαλάτας ξεχώρισε έναν από τους εισαγγελείς, τον Νίκο Πασχάλη (ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήταν παρών στο κτίριο κατά τη διάρκεια της εφόδου), ως τον συντάκτη της σκληρής δήλωσης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον για «βαριά συκοφαντία» που «στρεφόταν κατά της χώρας μας».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελεί υπό την εποπτεία της ΕΕ από τον Σεπτέμβριο του 2024 λόγω μη συμμόρφωσης με τα λειτουργικά πρότυπα. Τώρα κινδυνεύει να χάσει την πιστοποίησή του για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ, κάτι που μπορεί να συμβεί τον Ιούλιο, όταν οι αρχές της ΕΕ επισκεφθούν την Αθήνα για να αξιλογήσουν την πρόοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.